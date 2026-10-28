दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में जन सुराज समर्थित सुरेश प्रसाद राय ने दर्ज की शानदार जीत

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Darbhanga Teacher Constituency: दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव का अंतिम परिणाम बुधवार की सुबह सामने आ चुका है।

मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जन सुराज समर्थित प्रत्याशी सुरेश प्रसाद राय ने शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को पछाड़कर इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है।

कांग्रेस दूसरे स्थान पर

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हुए मतदान के दौरान कुल 7,495 वैध मत दर्ज किए गए थे। इनमें से जन सुराज समर्थित प्रत्याशी सुरेश प्रसाद राय को कुल 4,088 मत प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस समर्थित डॉ. मदन मोहन झा 2,977 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे।