दरभंगा के केवटी में दो बाइकों की जोरदार टक्कर से एक की मौत, दो लोगों की हालत गंभीर

संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा)। जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग 527 बी पर हाजीपुर और पाराडीह चौक के बीच स्थित एक निजी स्कूल के पास मंगलवार की दोपहर करीब ढाई बजे दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान केवटी थाना क्षेत्र के लदारी पंचायत अंतर्गत मेहसाजान गांव निवासी रामलगन शर्मा के पुत्र अंजन शर्मा (32) के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही केवटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों बाइक जब्त कर थाने ले आयी। वहीं, गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, केवटी - रनवे में भर्ती कराया गया।

चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को डीएमसीएच रेफर कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। घायल युवकों में खराज गांव निवासी सूरज मंडल के पुत्र शुभम मंडल (20) और दड़िमा गांव निवासी मो. तौकीब (40) के रूप में हुई है।