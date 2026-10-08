दरभंगा में एनएच 27 पर दो युवकों को गोली मार अपराधियों ने छीनी बाइक

संवाद सहयोगी, दरभंगा। एनएच 27 पर बुधवार की देर रात दो दोस्त घर लौट रहे थे। बसैला चौक के पास अचानक हमलावरों ने दोनों को गोली मार दी। दोनों के घायल होकर सड़क पर गिरते ही अपराधी बाइक लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को डीएमसीएच इमरजेंसी में भर्ती कराया।

एक के गले, दूसरे के जांच में लगी गोली घायलों की पहचान सोनकी थाना क्षेत्र के चिकनी गांव निवासी अजीत मंडल के पुत्र बजरंगी मंडल (18) और रमेश कुमार मंडल के पुत्र श्रवण मंडल (27) के रूप में हुई है। दोनों दोस्त हैं। बताया गया कि हमले में बजरंगी के गले और श्रवण के जांच में गोली लगी है। दोनों का डीएमसीएच में उपचार चल रहा है।

दिल्ली में हलवाई का करते हैं काम बताया गया कि दोनों युवक दिल्ली की पराठा गली में हलवाई का काम करते हैं। दोनों पिछले सप्ताह ही घर लौटे थे। बुधवार को दोनों अलग-अलग बाइक से श्रवण की बहन के ससुराल सिंहवाड़ा प्रखंड के अरई सढ़वारा गांव गए थे।

लौटते समय हमलावरों ने बनाया निशाना स्वजन के अनुसार, दोनों वहां से लौटकर अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बसैला चौक के पास अज्ञात हमलावरों ने दोनों को गोली मार दी। इसके बाद एक बाइक छीनकर फरार हो गए। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।