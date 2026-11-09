दरभंगा में नशे का ऐसा खेल, बेटे की पूरी संपत्ति की करा ली रजिस्ट्री, फिर छपरा में बना लिया बंधक

जागरण संवाददाता, दरभंगा। नशा खिलाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने, मारपीट कर युवक को अगवा करने और छपरा ले जाकर बंधक बनाने का मामला सामने आया है।

बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मदन गांव निवासी प्रतिमा झा के आवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। उन्होंने गांव के जीवन कुमार झा, कबिलपुर निवासी संतोष कुमार पासवान उर्फ ब्लास्टर, लहेरियासराय स्थित गुल्टेनी स्कूल के प्रधानाध्यापक संजीव कुमार मिश्रा समेत कई लोगों को आरोपित किया है।

प्रतिमा झा के अनुसार, उनका 24 वर्षीय बड़ा बेटा भागीरथ झा नशे का आदी है। दो नवंबर की सुबह वह लहेरियासराय बाजार जाने की बात कहकर घर से निकला था। आरोप है कि लोगों ने उसे अपने कब्जे में लेकर नशीला पदार्थ खिलाया और दरभंगा निबंधन कार्यालय ले गए।

वहां परिवार की पूरी संपत्ति से जुड़े चार-पांच केवाला करा लिए गए, जिनमें उनके छोटे ससुर की जमीन भी शामिल है। रजिस्ट्री के बाद आरोपित भागीरथ को अपने साथ ले गए। काफी खोजबीन के बाद चचेरे देवर राघव झा ने उसके मोबाइल पर संपर्क किया तो भागीरथ ने रोते हुए बताया कि उसे नशा खिलाकर पीटा गया और धमकी देकर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। उसने छपरा में बंधक बनाए जाने की बात भी कही। प्रतिमा झा ने बेटे की हत्या की आशंका जताई है।