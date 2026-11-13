कुशेश्वरस्थान में ई रिक्शा पलटने से किराना दुकानदार की मौत, छठ की खुशियां मातम में बदलीं

संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा)। Chhath Festival Tragedy Bihar: जिले के कुशेश्वरस्थान में छठ महापर्व की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं।

तिलकेश्वर-खगड़िया मार्ग पर शुक्रवार की सुबह ई-रिक्शा पलटने से उसके नीचे दबकर 32 वर्षीय किराना दुकानदार की मौत हो गई।

मृतक की पहचान कुशेश्वरस्थान पूर्वी प्रखंड के तेगच्छा गांव निवासी राजीव राय के रूप में हुई है। हादसे के बाद पत्नी मुन्नी देवी और उनके दो मासूम बेटों का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

सामान लेकर लौट रहे थे घर जानकारी के अनुसार, राजीव गुरुवार की शाम अपनी किराना दुकान के लिए सामान खरीदने खगड़िया बाजार गए थे। रात में किराना का सामान खरीदने के बाद शुक्रवार की सुबह उन्होंने सब्जी मंडी से दुकान में बिक्री के लिए सब्जियां भी खरीदीं। इसके बाद सभी सामान को ई-रिक्शा पर लादकर घर लौट रहे थे।