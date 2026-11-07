दरभंगा में बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने की तोड़फोड़

संवाद सहयोगी, बिरौल (दरभंगा)। Darbhanga Road Accident: दरभंगा के बिरौल में शनिवार दोपहर बस की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया।

हादसा बिरौल-शिवनगर घाट एसएच-56 पर सिसौनी मोड़ के समीप करीब एक बजे हुआ। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया और दुर्घटनाग्रस्त दरभंगा-केसरी बस को क्षतिग्रस्त कर दिया।

एक की मौत दूसरा घायल

मृतक की पहचान महमूदा गांव निवासी दिलीप यादव के पुत्र शिवम कुमार (20) के रूप में हुई है। वहीं, घायल युवक उसी गांव के प्रमोद पंडित का पुत्र दुर्गेश कुमार (19) है। घायल का उपचार बिरौल के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

आमने सामने हुई टक्कर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों युवक बाइक से सुपौल बाजार की ओर से आ रहे थे। इसी दौरान सिसौनी मोड़ से आगे विपरीत दिशा से आ रही दरभंगा-केसरी बस की चपेट में उनकी बाइक आ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शिवम कुमार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।