दरभंगा में सड़क हादसे में BPSC अभ्यर्थी की मौत पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, मुख्य मार्ग जाम

संवाद सहयोगी, दरभंगा। Darbhanga Road Accident: जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में बहेड़ी-लहेरियासराय मुख्य सड़क पर दुबौली के समीप मंगलवार को कार और बाइक की टक्कर में घायल युवक की मौत हो गई।

मृतक की पहचान दुबौली निवासी प्रेम कुमार मंडल के पुत्र राजीव कुमार मंडल (23) के रूप में हुई है। पटना ले जाने के दौरान रास्ते में मंगलवार की रात करीब 10 बजे उसने दम तोड़ दिया।

मौत से भड़का आक्रोश

राजीव की मौत की सूचना मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। बुधवार की दोपहर करीब 12 बजे से शव के साथ दुबौली गांव के समीप बहेड़ी-लहेरियासराय मुख्य पथ को जाम कर दिया। इस दौरान ग्रामीण प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए विरोध जता रहे हैं।