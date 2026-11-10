दरभंगा एयरपोर्ट पर शेड्यूल से बाहर रही मुंबई की स्पाइसजेट फ्लाइट, बाकी विमानों की समय से पहले लैंडिंग

संवाद सहयोगी, दरभंगा। बिहार में दरभंगा एयरपोर्ट पर मंगलवार को विमानों का परिचालन अधिकांशतः निर्धारित समय से पहले हुआ। हालांकि, मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट निर्धारित शेड्यूल में शामिल नहीं रही। वहीं, नवी मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद से आनेवाली कई उड़ानों ने तय समय से पहले लैंडिंग की। मंगलवार को एयरपोर्ट से कुल 12 विमानों का आवागमन हुआ।

15 मिनट पहले पहुंची अकासा की फ्लाइट नवी मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा एयर की फ्लाइट संख्या क्यूपी 2011 निर्धारित समय सुबह 10 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गई। वहीं, दिल्ली से आनेवाली अकासा की फ्लाइट संख्या क्यूपी 1201 सुबह 10:50 बजे के निर्धारित समय से 16 मिनट पहले लैंड हुई।

स्पाइसजेट की फ्लाइट भी समय से पहले पहुंची दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या एसजी 2495 निर्धारित समय सुबह 11:10 बजे से आठ मिनट पहले पहुंच गई। दूसरी ओर, मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट निर्धारित शेड्यूल से बाहर रही।

बेंगलुरु और हैदराबाद की उड़ानें भी पहले पहुंचीं बेंगलुरु से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट संख्या क्यूपी 1513 दोपहर एक बजे के निर्धारित समय से आठ मिनट पहले पहुंची। हैदराबाद से आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई537 दोपहर 2:25 बजे से पांच मिनट पहले लैंड हुई। वहीं, दिल्ली से आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई360 दोपहर 3:20 बजे के निर्धारित समय से चार मिनट पहले दरभंगा पहुंच गई।

15 मिनट पहले पहुंची अकासा की फ्लाइट नवी मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा एयर की फ्लाइट संख्या क्यूपी 2011 निर्धारित समय सुबह 10 बजे से 15 मिनट पहले पहुंच गई। वहीं, दिल्ली से आनेवाली अकासा की फ्लाइट संख्या क्यूपी 1201 सुबह 10:50 बजे के निर्धारित समय से 16 मिनट पहले लैंड हुई।

स्पाइसजेट की फ्लाइट भी समय से पहले पहुंची दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट संख्या एसजी 2495 निर्धारित समय सुबह 11:10 बजे से आठ मिनट पहले पहुंच गई। दूसरी ओर, मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट निर्धारित शेड्यूल से बाहर रही।