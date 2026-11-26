संवाद सहयोगी, कमतौल (दरभंगा)। करीब तीन महीने से ठप अहल्यास्थान का विकास कार्य डीएम के हस्तक्षेप के बाद फिर शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग की करीब 35 करोड़ रुपये की अलग-अलग योजनाओं का काम तकनीकी गड़बड़ी के कारण बाधित था।

दोनों विभागों के संवेदकों के बीच समन्वय नहीं होने से परिसर में जगह-जगह गड्ढे बन गए थे । एक पखवाड़े पूर्व डीएम ने दोनों संवेदकों के साथ कार्यों का जायजा लिया और अभियंताओं के साथ समन्वय कराकर निर्माण शुरू कराया । इससे श्रद्धालुओं में खुशी है । अहल्यास्थान को रामायण सर्किट से भी जोड़ा जा रहा है। इसे पर्यटन स्थल का दर्जा भी प्राप्त है।

यहां 27 से 29 नवंबर तक अहल्या-गौतम राजकीय महोत्सव होगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्मारिका विमोचन सहित अन्य आयोजन होंगे। अहल्यास्थान माता अहल्या के उद्धार स्थल के साथ भक्तराज हनुमान की ननिहाल भी है। यहां रामनाम बैंक, श्रीरामजानकी मंदिर और अहल्या हद स्थित हैं। इससे करीब तीन किलोमीटर पश्चिम ब्रह्मपुर पश्चिमी पंचायत में गौतम ऋषि का आश्रम और कुंड है। मान्यता है कि जनकपुरधाम जाने के क्रम में प्रभु श्रीराम ने शापित माता अहल्या का उद्धार किया था।