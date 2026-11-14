सिंगापुर में भी छठ महापर्व की धूम,  सिंधु हाउस में हाउस में जुटेंगे 500 से अधिक श्रद्धालु

जागरण संवाददाता, दरभंगा। सात समंदर पार सिंगापुर में भी बिहार और झारखंड की लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा बिखर रही है। अपनी जन्मभूमि से हजारों किलोमीटर दूर रह रहे प्रवासी भारतीय पूरे श्रद्धाभाव, नेम-निष्ठा और पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व मना रहे हैं। पर्व के दूसरे दिन शनिवार को 'खरना' का पावन अनुष्ठान पूरे विधि-विधान के साथ संपन्न हुआ।

खरना के अवसर पर दिन भर के निर्जला उपवास के बाद व्रतियों ने शाम को मिट्टी या पीतल के बर्तनों में गुड़ की खीर (रसियाव) और रोटी का महाप्रसाद तैयार किया। विधि-विधान से छठी मैया की पूजा-अर्चना करने के बाद व्रतियों ने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया और इसके साथ ही उनका 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत प्रारंभ हो गया। सिंगापुर में बिहार और झारखंड के प्रवासी परिवारों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने वाली प्रमुख सांस्कृतिक संस्था 'बिझार सिंगापुर' की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ महापर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। खरना पूजा के बाद बिझार सिंगापुर परिवार के सदस्य व्रतियों के आवास पर पहुंचे। सदस्यों ने व्रतियों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया और खरना का प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान छठी मैया के पारंपरिक लोकगीतों से पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा।

संस्था के पदाधिकारी अंजनी कुमार चौधरी ने बताया कि इस वर्ष सिंगापुर में छठ व्रत करने वाले प्रमुख श्रद्धालुओं में विशाखा श्री, राखी सिंह, शिप्रा झा, ममता मंडल, पायल प्रिया, अमर कुमार एवं स्पर्धा सिन्हा शामिल हैं। प्रवासियों का कहना है कि अपनी मिट्टी से दूर रहकर भी यह महापर्व उन्हें अपने गांव-घर की याद दिलाता है। साथ ही, यह आयोजन सिंगापुर में पल रही नई पीढ़ी को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और संस्कारों से रूबरू कराने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है।