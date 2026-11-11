एक बाइक पर सवार थे 4 दोस्त, अज्ञात वाहन ने रौंदा! 3 की मौके पर दर्दनाक मौत; दरभंगा में मातम

संवाद सहयोगी, दरभंगा। मब्बी थाना क्षेत्र के बाजार समिति चौक के समीप बुधवार की अहले सुबह भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सभी एक ही बाइक पर सवार थे। हादसा किसी अज्ञात वाहन की ठोकर से होने की बात सामने आई है।

मृत तीनों युवकों की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। वहीं, घायल की पहचान लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज मोहल्ला निवासी मो. जिलानी के 16 वर्षीय पुत्र मो. तलफ के रूप में हुई है। चारों युवक एक ही बाइक पर सवार जानकारी के अनुसार, चारों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर शिशो पश्चिमी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बाजार समिति चौक के समीप किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार ठोकर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीन युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चौथा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया।