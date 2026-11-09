Bihar News: अब बदलेगा रिटायरमेंट का नियम, शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, दरभंगा । बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने सूबे के विभिन्न विश्वविद्यालय समेत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है।

इस बाबत विभाग के विशेष सचिव पवन कुमार सिन्हा ने पत्र जारी किया है। बताया है कि अब सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को उनके रिटायरमेंट की तिथि पर ही सभी सेवांत लाभ का अधिकार-पत्र सौंपना अनिवार्य होगा।

यदि इस मामले में कोई कोताही हुई और मामला अदालत पहुंचा, तो इसकी सीधी गाज विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों और वित्त अधिकारियों पर गिरेगी।

शिक्षा विभाग ने बताया है कि विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को नियत तिथि पर लाभ न मिलने के कारण विवश होकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है।

हाल के दिनों में अदालती मामलों और ग्रीवांस कैंपों में यह बात सामने आई है कि उच्च शिक्षा विभाग में दर्ज होने वाले मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा सेवांत लाभ की राशि में मनमानी कटौती या गलत गणना से जुड़ा होता है। चाहे यह लापरवाही जानबूझकर की गई हो या गैर-इरादतन, अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लापरवाही की तो खुद भुगतेंगे कुलसचिव और वित्त अधिकारी नए आदेश के अनुसार विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, वित्त अधिकारी और संबंधित कर्मियों की निजी जवाबदेही तय कर दी गई है। सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े किसी भी मामले में कोर्ट केस होने पर विवि प्रशासन के इन जिम्मेदार अधिकारियों को ही दोषी माना जाएगा।