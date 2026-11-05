ऑनलाइन रजिस्ट्री से बदला जमीन खरीद-बिक्री का गणित, दरभंगा के कमतौल में आधी रह गई रफ्तार

संवाद सहयोगी, कमतौल (दरभंगा)। निबंधन कार्यालयों में 17 अगस्त 2026 से आनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन और मकान की रजिस्ट्री की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इसका असर दस्तावेज लेखक (कातिब) और स्टांप विक्रेताओं के रोजगार पर भी पड़ा है।

वहीं 18 जून 2026 को सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार भूमि का न्यूनतम मूल्यांकन रजिस्टर (एमवीआर) बढ़ाए जाने और निबंधन शुल्क में एक प्रतिशत की वृद्धि से जमीन की रजिस्ट्री कराना भी महंगा हो गया है। नगर पंचायत, कमतौल क्षेत्र की भूमि का एमवीआर दोगुना, जबकि अन्य क्षेत्रों की भूमि का मूल्यांकन 60 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। सूत्रों के अनुसार, आनलाइन व्यवस्था से प्रभावित दस्तावेज लेखकों के एक समूह ने इसके विरोध में पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।