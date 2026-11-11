दरभंगा में स्थापना डीपीओ की कुर्सी पर किसकी होगी ताजपोशी, नियमों से होगा चयन या चलेगा इशारा

संवाद सहयोगी, दरभंगा । स्थापना डीपीओ के तबादले के बाद इस कांटे भरे ताज को पहनाने के लिए मशक्कत शुरू हो गई है। ऐसे पदाधिकारी की खोज हो रही है जिसको यह ताज पहनाकर राज अपना कायम किया जा सके।

अपनी उंगलियों के इशारे पर नाचने वाले पदाधिकारी को स्थापना डीपीओ की कुर्सी पर बैठाने की साजिश का जाल शिक्षा भवन स्थित डीईओ कार्यालय और लहेरियासराय स्थित स्थापना कार्यालय में देर रात तक बुना जाने लगा है। चाहे इसके लिए शिक्षा विभाग के 2010 के संकल्प 39 की धज्जियां क्यों नहीं उडानी पड़े, जिसमें जिला में पदस्थापित वरीय डीपीओ को स्थापना संभाग सौंपने का निर्देश दिया गया है। हालांकि डीईओ की अनुशंसा पर डीएम से अनुमोदन प्राप्त करने को भी कहा गया है। लेकिन शिक्षा विभाग के संकल्पों को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी डीईओ को ही सौंपी गई है। जिले में शिक्षा विभाग भी डीईओ को ही चलाना है,इसको देखते हुए डीएम के भी वही अनुमोदित करने की परंपरा रही है,जो प्रस्ताव डीईओ देते रहे हैं। बता दें कि स्थापना डीपीओ अवधेश कुमार का तबादला उसी पद पर वैशाली में विभाग ने किया है।

उनके तबादले के साथ ही उन लोगों के माथे पर बल पड़ गए थे जो स्थापना शाखा को अपनी जागीर समझकर वर्षों से संचालित करते आ रहे हैं। वैसे लोग समझ गए कि अगर नियमानुसार स्थापना में डीपीओ का पदस्थापन हो गया तो उनके फर्जीवाड़ा की गाड़ी ना केवल मंझधार में फंस जाएगी बल्कि आज तक चांदी काटने वाले सैकड़ों शिक्षक और बाबू की हवा ही खराब हो जाएगी।

प्रत्येक महीना लाखों रुपये आमदनी का रास्ता ही बंद हो जाएगा। वर्तमान में डीईओ कार्यालय में तीन पीओ और एक डीपीओ पदस्थापित हैं। इनमें दो महिला भी है। अंजना कुमारी तो लंबे समय से बहादुरपुर में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी थी।