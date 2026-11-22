जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा और मिथिलांचल के लोगों के लिए हवाई सफर के लिहाज से बड़ी खुशखबरी है। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि मार्च 2027 से पहले एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कराया जाएगा।

इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह करेंगे। एयरपोर्ट का नाम भी जल्द ही कवि कोकिल विद्यापति के नाम पर रखने की पहल होगी। इसके साथ ही सड़क, उद्योग और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी दरभंगा को कई बड़ी सौगात मिलने जा रही है।

रविवार को डा. नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं कीं। इससे पहले उन्होंने मां श्यामा माई मंदिर में पूजा-अर्चना की और प्रस्तावित विकास कार्यों के नक्शे का अवलोकन किया।

अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी मुख्यमंत्री ने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा। यहां का रनवे पटना और गयाजी एयरपोर्ट के रनवे से डेढ़ गुना बड़ा बन रहा है। मार्च 2027 से पहले नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कराने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया जाएगा। इससे मिथिलांचल के लोगों को हवाई यात्रा की बेहतर सुविधा मिलेगी।

विद्यापति के नाम पर होगा एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट को कवि कोकिल विद्यापति के नाम से पहचान दिलाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले एक महीने में एयरपोर्ट का नाम बदलने का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित कर केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। इससे मिथिला की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।

पटना से दरभंगा पहुंचने में लगेंगे डेढ़ घंटे सड़क कनेक्टिविटी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सितंबर तक दरभंगा-आमस सड़क का काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद पटना से दरभंगा पहुंचने में महज एक से डेढ़ घंटे लगेंगे। इससे यात्रियों के साथ कारोबारियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।

तीन महीने में शुरू होगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दरभंगा में औद्योगिक विकास को गति देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले तीन महीने में यहां नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शुरू हो जाएगा। वहीं, मधुबनी में सीमेंट फैक्ट्री का काम शुरू हो गया है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।