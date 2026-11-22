मिथिला विभूति पर्व में विकास का तोहफा देंगे सीएम, दरभंगा में 346 करोड़ की योजनाओं से बदलेगी तस्वीर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह में दरभंगा को 346.26 करोड़ रुपये की 105 विकास योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 103 योजनाओं का उद्घाटन और दो नई परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी।
HighLights
मुख्यमंत्री दरभंगा में 346 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
54वें मिथिला विभूति पर्व में 105 विकास परियोजनाएं शामिल हैं।
मां श्यामा माई मंदिर में पूजा-अर्चना भी करेंगे मुख्यमंत्री।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत और विकास की नई उम्मीदें एक साथ नजर आएंगी। 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह के मंच से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दरभंगा को 346.26 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे।
तीन दिवसीय समारोह का शुभारंभ डा. नागेंद्र झा स्टेडियम में होगा। इस दौरान 105 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सांस्कृतिक आयोजन के साथ विकास कार्यों पर भी लोगों की नजर रहेगी।
मां श्यामा माई मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना
समारोह में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री मां श्यामा माई मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रस्तावित विकास कार्यों के नक्शे का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक और विकासात्मक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
346 करोड़ की 105 योजनाओं की सौगात
मुख्यमंत्री समारोह के उद्घाटन के बाद 105 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल राशि 346.26 करोड़ रुपये है। इनमें करीब 330.08 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति वाली 103 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है।
दो नई योजनाओं का होगा शिलान्यास
कार्यक्रम के दौरान करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से दो नई योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इन योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
तीन दिनों तक सजेगा मिथिला विभूति पर्व
डा. नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित तीन दिवसीय 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह में मिथिला की सांस्कृतिक विरासत और विभूतियों के योगदान को याद किया जाएगा। समारोह के माध्यम से क्षेत्र की भाषा, कला और परंपरा को मंच मिलेगा। मुख्यमंत्री के हाथों विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण रहेगा।