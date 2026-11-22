जागरण संवाददाता, दरभंगा। मिथिला की सांस्कृतिक विरासत और विकास की नई उम्मीदें एक साथ नजर आएंगी। 54वें मिथिला विभूति पर्व समारोह के मंच से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दरभंगा को 346.26 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे।

तीन दिवसीय समारोह का शुभारंभ डा. नागेंद्र झा स्टेडियम में होगा। इस दौरान 105 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सांस्कृतिक आयोजन के साथ विकास कार्यों पर भी लोगों की नजर रहेगी।

मां श्यामा माई मंदिर में करेंगे पूजा-अर्चना

समारोह में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री मां श्यामा माई मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रस्तावित विकास कार्यों के नक्शे का अवलोकन करेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक और विकासात्मक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

346 करोड़ की 105 योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री समारोह के उद्घाटन के बाद 105 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल राशि 346.26 करोड़ रुपये है। इनमें करीब 330.08 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति वाली 103 योजनाओं का उद्घाटन शामिल है।