संवाद सहयोगी, कुशेश्वरस्थान (दरभंगा)। Kusheshwarsthan Jamabandi Errors Darbhanga: कुशेश्वरस्थान और पूर्वी कुशेश्वरस्थान अंचलों में जमाबंदी की त्रुटियों से रैयत परेशान हैं।

कई रिकार्ड मृत पिता या दादा के नाम पर दर्ज हैं, जबकि कुछ में खाता, खेसरा, रकबा या सही नाम व पता तक ठीक नहीं है।

इस वजह से खाद बीज, फार्मर आईडी, एलपीसी और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के साथ जमीन के कागजात बनवाने व खरीद बिक्री में कठिनाई आ रही है।

तीन अभियान और हड़ताल का असर

15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चले विशेष अभियान के तहत घर घर जाकर रिकार्ड सुधारने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि 10 अक्टूबर से राजस्व कर्मचारियों और अंचल अमीनों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से यह तीसरा अभियान अधूरा रह गया।