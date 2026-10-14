दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माण को मिलेगी रफ्तार, 226 करोड़ मंजूर

दरभंगा, वि.। Logistics Park Darbhanga: दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब के निर्माण को पहले ही हरी झंडी मिल चुकी थी।

अब बिहार सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए 225.91 करोड़ रुपये की राशि मंजूर किए जाने से इसके निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। इस परियोजना के धरातल पर उतरने से परिवहन, भंडारण और सप्लाई चेन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

व्यापार और निर्यात को गति इस कार्गो हब के बन जाने से दरभंगा और आसपास के मिथिला क्षेत्र से व्यापार तथा निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इससे दरभंगा आने वाले समय में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरेगा।