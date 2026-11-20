संवाद सहयोगी, बेनीपुर (दरभंगा)। गरीब मरीजों को निश्शुल्क बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाली आयुष्मान भारत योजना की व्यवस्था भुगतान संकट में फंसती नजर आ रही है।

जिले के सरकारी और निजी अस्पतालों को योजना के तहत किए गए इलाज की प्रतिपूर्ति राशि करीब छह माह से नहीं मिली है। लगातार भुगतान लंबित रहने से अस्पतालों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। इससे मरीजों के इलाज पर भी असर पड़ने की आशंका है।

एक ओर सरकार आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए गांव-गांव अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों को इलाज के बाद समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। अस्पताल संचालकों के अनुसार, दवाओं की खरीद, पैथोलाजी जांच, चिकित्सकीय सामग्री और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है।

निजी अस्पतालों की कार्यशील पूंजी फंसने से आर्थिक दबाव बढ़ गया है। कुछ अस्पतालों में आयुष्मान मरीजों के इलाज को सीमित करने और नए मरीजों को भर्ती करने में अनिच्छा की स्थिति बन रही है। कार्डधारियों की बढ़ सकती है परेशानी आयुष्मान कार्ड लेकर अस्पताल पहुंचने वाले गरीब मरीजों को भी भुगतान संकट का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अस्पतालों में भुगतान की समस्या का हवाला देकर कुछ मरीजों को जांच, दवा और अन्य उपचार के लिए बाहर भेजे जाने की शिकायत है।