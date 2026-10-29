Darbhanga Graduate Constituency: भाजपा में निभाई संगठन की जिम्मेदारी, राजद से विधान परिषद तक पहुंचे अनिल झा

संवाद सहयोगी, तारडीह (दरभंगा)। दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अनिल कुमार झा की जीत ने क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों में नई हलचल पैदा कर दी है। कभी भाजपा के मजबूत कार्यकर्ताओं में शुमार रहे अनिल झा ने दूसरी कोशिश में स्नातक विधान पार्षद का चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक यात्रा को नया मुकाम दिया है।

उनकी यह जीत लंबे राजनीतिक संघर्ष, संगठनात्मक अनुभव और सामाजिक सक्रियता का परिणाम मानी जा रही है। वर्ष 1998 से भाजपा में सक्रिय अनिल झा करीब एक दशक तक पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते रहे। वे तारडीह प्रखंड भाजपा अध्यक्ष के साथ दरभंगा जिला महामंत्री भी रहे। तत्कालीन भाजपा सांसद कीर्ति झा आजाद और संजय झा से भी उनकी निकटता रही। 1999 से लेकर 2004 तक सांसद कीर्ति झा आजाद के प्रतिनिधि रहे। क्षेत्र में उन्हें भाजपा के संस्थापक सदस्यों में गिना जाता था। संगठन के प्रति समर्पण और कार्यकर्ताओं के बीच सक्रियता उनकी पहचान रही। हालांकि, दो बार जिला परिषद का चुनाव लड़ने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली। वर्ष 2020 में भाजपा छोड़कर राजद में शामिल होना उनके राजनीतिक जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। राजद के टिकट पर पहली बार स्नातक विधान परिषद चुनाव लड़ने पर उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने जनसंपर्क और संगठनात्मक गतिविधियां जारी रखीं।