दरभंगा में हारी भाजपा; लेकिन उम्मीदवार ने जीत लिया लोगों का दिल, RJD प्रत्याशी संग वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, दरभंगा। चुनावी मैदान में जीत और हार के लिए प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला होता है। सियासत में आरोप-प्रत्यारोप और वैचारिक मतभेद भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जब प्रतिद्वंद्वी आमने-सामने हों और चेहरे पर शिकन की जगह मुस्कान हो, तो तस्वीर दिल जीत लेती है।

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम के बाद कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भाजपा प्रत्याशी सर्वेश कुमार ने चुनाव में जीत हासिल करने वाले राजद प्रत्याशी अनिल कुमार झा को गले लगाकर बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच आत्मीयता का यह दृश्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच आपसी सम्मान और मिथिला के संस्कारों की खूबसूरत मिसाल बन गया।

हार-जीत से ऊपर दिखा आपसी सम्मान चुनाव में सर्वेश कुमार को हार का सामना करना पड़ा, जबकि राजद के अनिल कुमार झा ने जीत दर्ज की। परिणाम के बाद सर्वेश कुमार ने अनिल कुमार झा को गले लगाकर जीत की बधाई दी। दोनों नेताओं के बीच सहज मुलाकात ने यह संदेश दिया कि चुनावी प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों और आपसी सम्मान का महत्व भी कम नहीं है।

अनिल झा के स्वभाव की सराहना बातचीत के दौरान भाजपा प्रत्याशी सर्वेश कुमार ने अनिल कुमार झा के विनम्र स्वभाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि वह इस बात से खुश हैं कि अनिल जी जैसे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता को जीत मिली है। सर्वेश कुमार के इस व्यवहार को चुनावी हार के बाद भी सकारात्मक सोच और सहज राजनीतिक व्यवहार के रूप में देखा जा रहा है।

मिथिला के संस्कार की चर्चा दोनों नेताओं के गले मिलने का वीडियो सामने आने के बाद इसे मिथिला के संस्कार और लोकतंत्र की खूबसूरती से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव में अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं के बीच इस तरह का व्यवहार सामाजिक सौहार्द का संदेश देता है।