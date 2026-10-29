दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अचानक पलटा खेल, सर्वेश कुमार ने अनिल झा को दी बधाई, हार स्वीकारी
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना में भाजपा प्रत्याशी सर्वेश कुमार को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने रुझानों के ...और पढ़ें
HighLights
दरभंगा स्नातक चुनाव में भाजपा के सर्वेश कुमार हारे।
उन्होंने राजद प्रत्याशी अनिल कुमार झा को बधाई दी।
आधिकारिक नतीजों की घोषणा का अभी इंतजार है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार में दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के दौरान जिस भाजपा प्रत्याशी सर्वेश कुमार की जीत की चर्चा हो रही थी, वहां अचानक तस्वीर बदल गई। चुनावी मुकाबले में सर्वेश कुमार को हार का सामना करना पड़ा।
नतीजों के रुझान स्पष्ट होते ही उन्होंने राजद प्रत्याशी अनिल कुमार झा को बधाई दी और मतगणना केंद्र से बाहर निकल गए। उनके इस कदम से चुनावी हलचल तेज हो गई। हालांकि, चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।
जीत की उम्मीदों के बीच बदला माहौल
मतगणना के दौरान सर्वेश कुमार की जीत को लेकर चर्चा बनी हुई थी। ऐसे में उनके हार स्वीकार करने जैसे कदम ने सबका ध्यान खींचा। मतगणना केंद्र पर मौजूद लोगों के बीच भी परिणाम को लेकर उत्सुकता बढ़ गई।
अनिल झा को दी बधाई
नतीजों का रुझान स्पष्ट होने के बाद सर्वेश कुमार ने राजद प्रत्याशी अनिल कुमार झा को बधाई दी। इसके बाद वह मतगणना केंद्र से बाहर निकल गए। उनके इस कदम को चुनावी मुकाबले में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है।
आधिकारिक घोषणा का इंतजार
हालांकि निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से अभी अंतिम परिणाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में सभी की निगाहें अंतिम नतीजे पर टिकी हैं। आधिकारिक घोषणा के बाद ही चुनाव परिणाम की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।