दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अचानक पलटा खेल, सर्वेश कुमार ने अनिल झा को दी बधाई, हार स्वीकारी

जागरण संवाददाता, दरभंगा। बिहार में दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के दौरान जिस भाजपा प्रत्याशी सर्वेश कुमार की जीत की चर्चा हो रही थी, वहां अचानक तस्वीर बदल गई। चुनावी मुकाबले में सर्वेश कुमार को हार का सामना करना पड़ा।

नतीजों के रुझान स्पष्ट होते ही उन्होंने राजद प्रत्याशी अनिल कुमार झा को बधाई दी और मतगणना केंद्र से बाहर निकल गए। उनके इस कदम से चुनावी हलचल तेज हो गई। हालांकि, चुनाव परिणाम की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।

जीत की उम्मीदों के बीच बदला माहौल मतगणना के दौरान सर्वेश कुमार की जीत को लेकर चर्चा बनी हुई थी। ऐसे में उनके हार स्वीकार करने जैसे कदम ने सबका ध्यान खींचा। मतगणना केंद्र पर मौजूद लोगों के बीच भी परिणाम को लेकर उत्सुकता बढ़ गई।

अनिल झा को दी बधाई नतीजों का रुझान स्पष्ट होने के बाद सर्वेश कुमार ने राजद प्रत्याशी अनिल कुमार झा को बधाई दी। इसके बाद वह मतगणना केंद्र से बाहर निकल गए। उनके इस कदम को चुनावी मुकाबले में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है।