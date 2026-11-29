संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा)। Rayam Sugar Mill Keoti: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के 11 दिसंबर को दरभंगा में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, जिससे रैयाम चीनी मिल को लेकर बड़ी घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है।

केवटी के विधायक डा. मुरारी मोहन झा ने सहकारिता व अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय नेताओं के साथ 506 करोड़ रुपये की लागत से चालू होने वाली रैयाम चीनी मिल परिसर का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान मिल परिसर की स्थिति, सभा स्थल, सुरक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया गया तथा साफ सफाई, पार्किंग व आवागमन की व्यवस्था समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए। किसानों में जगी नई उम्मीद विधायक डा. झा ने कहा कि रैयाम चीनी मिल क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ रही है और अमित शाह का दौरा इसके पुनरुद्धार की दिशा में अहम साबित होने के साथ मिथिला व आसपास के हजारों गन्ना किसानों के जीवन में नई खुशहाली लाएगा।

दरभंगा के केवटी प्रखंड स्थित वर्ष 1914 में स्थापित यह मिल 1990 के दशक के मध्य से बंद पड़ी है, जबकि अब शिलान्यास के बाद निर्माण कार्य पूरा होने और 2028–29 के पेराई सत्र तक उत्पादन शुरू होने का अनुमान जताया गया है।

नई सहकारी मिल की रूपरेखा बिहार सरकार ने सात निश्चय 3 के तहत रैयाम और सकरी की बंद चीनी मिलों की भूमि पर नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने को मंजूरी दी है और सहकारिता विभाग ने डीपीआर व व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए राष्ट्रीय सहकारी शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड के साथ समझौता किया है।

नई सहकारी चीनी मिल के निर्माण व संचालन की जिम्मेदारी इंडियन पोटाश लिमिटेड को दिए जाने की बात सामने आई है, जिसमें चीनी के साथ एथेनॉल, बिजली और कंप्रेस्ड बायोगैस इकाइयां प्रस्तावित हैं, वहीं रैयाम मिल क्षेत्र के लगभग 1,018 राजस्व गांवों में करीब 33,000 हेक्टेयर भूमि गन्ना उत्पादन के लिए चिह्नित की गई है।