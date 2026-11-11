दरभंगा में गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी की उम्मीद, रैयाम चीनी मिल को संवारने की कवायद तेज

संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा)। डीएम कौशल कुमार ने बुधवार को रैयाम चीनी मिल परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर की मौजूदा स्थिति, उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं और इसके व्यवस्थित विकास के लिए की जाने वाली तैयारियों का जायजा लिया।

इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारियों को परिसर के समुचित विकास और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तय कार्य प्राथमिकता से और शीघ्र पूरा करने को कहा।

भवन निर्माण विभाग और इंडियन पोटाश लिमिटेड को परिसर स्थित जीएम आवास के जीर्णोद्धार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

उन्होंने भवन की स्थिति का आकलन कर जीर्णोद्धार कार्य जल्द शुरू करने की दिशा में पहल करने को कहा। पथ निर्माण विभाग को चीनी मिल परिसर के समतलीकरण का काम अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया गया, ताकि परिसर को व्यवस्थित और उपयोग के अनुकूल बनाया जा सके।

परिसर के विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए डीएम ने अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने सीओ रणधीर रमण को विस्तार के लिए 35 एकड़ अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण संबंधी प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र गन्ना उद्योग विभाग को भेजने का निर्देश दिया।