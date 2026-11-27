जागरण संवाददाता, बक्सर। यौन शोषण, धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग जैसे संगीन आरोपों में घिरे शहर के एक सरकारी विद्यालय के शिक्षक प्रकाश पाठक उर्फ 'मिस्टर राइट' को गयाजी जिले की पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।

बक्सर नगर थाना पुलिस के सहयोग से हुई इस कार्रवाई में आरोपित को उसके विद्यालय से ही दबोचा गया। दोपहर करीब एक बजे पुलिस टीम आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर नगर थाना पहुंची, जहां आवश्यक कानूनी व कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

फिलहाल पुलिस टीम थाने में ही मौजूद है और प्रक्रिया पूरी होते ही आरोपित को लेकर गयाजी रवाना हो जाएगी, जहां उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। स्कूल से गिरफ्तारी होते ही मचा हड़कंप मिली जानकारी के अनुसार, आरोपित प्रकाश पाठक आचार्य नरेंद्र देव मध्य विद्यालय में पदस्थापित हैं। शुक्रवार दोपहर गयाजी से आई विशेष पुलिस टीम ने स्थानीय नगर थाना पुलिस के साथ मिलकर विद्यालय में छापेमारी की।

अचानक बड़ी संख्या में पुलिस बल को परिसर में देख स्कूल में अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने मौके से ही शिक्षक को हिरासत में ले लिया। नगर थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि गयाजी पुलिस की टीम आरोपित को विधिवत गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाने की प्रक्रिया कर रही है।

विधायक बनवाने का झांसा देकर यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप आरोपित शिक्षक के खिलाफ गया कोतवाली थाने में एक महिला शिक्षिका ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में प्रकाश पाठक के अलावा कृष्णा कुमार प्रजापति और गंगाराम मदन प्रसाद को भी नामजद किया गया है।

पीड़िता का आरोप है कि आरोपित ने शिक्षकों के एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उनसे संपर्क साधा और अपनी ऊंची राजनीतिक पहुंच का हवाला देते हुए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनवाने का झांसा दिया। बैठक के बहाने पीड़िता को वाराणसी बुलाया आरोप है कि फरवरी 2024 में संगठन की बैठक के बहाने पीड़िता को वाराणसी बुलाया गया, जहां उनसे डेढ़ लाख रुपये की मांग की गई। वहां एक होटल में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के बाद उनके साथ दुष्कर्म किया गया और अश्लील वीडियो बना लिया गया।