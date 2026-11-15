बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट को लेकर बड़ा फैसला, अब मूल कंपनी SJVN में होगा STPL का सीधा विलय

शुभ नारायण पाठक, बक्सर। जिले के चौसा प्रखंड स्थित 1,320 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र का संचालन करने वाली एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) का अब अपनी मूल कंपनी सतलज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) लिमिटेड में सीधा विलय होगा।

एसजेवीएन के निदेशक मंडल ने बीते 30 अक्टूबर को इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। स्टाक एक्सचेंज को दी गई आधिकारिक सूचना के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक व अनुपालन खर्चों में कटौती करना, नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना और परिचालन दक्षता बढ़ाना है।

चूंकि एसटीपीएल, एसजेवीएन की शत-प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, इसलिए इस विलय में नए शेयर जारी नहीं होंगे और न ही एसजेवीएन की शेयरधारिता संरचना बदलेगी। चौसा परियोजना की 660-660 मेगावाट की दोनों इकाइयों का निर्माण पूरा होने के बाद व्यावसायिक उत्पादन क्रमश: नवंबर 2025 में और सितंबर 2026 में शुरू हो चुका है। अब अलग कंपनी होने के कारण दोहरे ऑडिट, बोर्ड बैठकों और कर समायोजन में अतिरिक्त समय व खर्च लगता है। इस विलय के बाद मूल कंपनी के नकदी प्रवाह तथा बक्सर संयंत्र की वित्तीय देनदारियों व टैक्स लाभों का बेहतर समन्वय हो सकेगा।

संयंत्र का स्वामित्व व प्रबंधन सीधे एसजेवीएन के पास आने से कोयला आपूर्ति, रेलवे साइडिंग और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े वित्तीय निर्णयों में तेजी आएगी, जबकि कर्मचारियों और स्थानीय परियोजनाओं की निरंतरता पूर्ववत बनी रहेगी। विलय की विस्तृत योजना (स्कीम ऑफ अमलगमेशन) तैयार की जा रही है। चूंकि एसजेवीएन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है, इसलिए सरकारी कंपनियों के नियमों के तहत इसके विलय का अधिकार एनसीएलटी के बजाय सीधे भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के पास है। इसके लिए विद्युत मंत्रालय व एमसीए की स्वीकृति, ऋणदाताओं की अनापत्ति और बिजली खरीद समझौतों (पीपीए) में नाम परिवर्तन की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी, जिसमें 9 से 12 महीने तक का समय लगने की उम्मीद है।