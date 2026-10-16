बक्सर में रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर को निगरानी ने रंगे हाथ पकड़ा, जमीन विवाद में मांगे थे पैसे

संवाद सहयोगी, ब्रह्मपुर (बक्सर)। जमीन से जुड़े एक मामले में रिश्वत लेने के आरोप में निगरानी विभाग की टीम ने शुक्रवार को ब्रह्मपुर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर नीरज पासवान को पकड़ लिया। पटना से पहुंची निगरानी टीम ने सुबह करीब 11 बजे उनके सरकारी आवास पर छापेमारी की। इस दौरान आवास से रुपये बरामद किए गए। साथ ही उनका सरकारी रिवाल्वर भी जब्त कर लिया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में सब इंस्पेक्टर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। निगरानी विभाग की टीम ने पहले शिकायत के आधार पर रिश्वत मांगे जाने के आरोप का सत्यापन किया। इसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उनके सरकारी आवास पर छापेमारी की और उन्हें पकड़ लिया।

इंस्पेक्टर को पूछताछ के लिए होटल ले गए कार्रवाई के बाद निगरानी विभाग के अधिकारी सब इंस्पेक्टर को पूछताछ के लिए एक होटल में ले गए। अधिकारियों ने पूछताछ के बाद ही मामले में विस्तृत जानकारी देने की बात कही है। फिलहाल निगरानी विभाग की कार्रवाई जारी है। छापेमारी की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।