ड्राइवर की सूझबूझ से बची सिकंदराबाद एक्सप्रेस, बक्सर में ओएचई तार में फंसा पेंटो; घंटों फंसी रहीं कई ट्रेनें

जागरण संवाददाता, बक्सर। पटना-डीडीयू रेलखंड पर गुरुवार की दोपहर बारे कलां हाल्ट के पास सिकंदराबाद एक्सप्रेस के इंजन के पेंटो में ओवरहेड वायर (ओएचई) फंसने से अप लाइन पर रेल यातायात करीब दो घंटे तक ठप रहा।

चालक की सूझबूझ से ट्रेन को सुरक्षित रोक लिया गया। यांत्रिक टीम द्वारा मरम्मत के बाद शाम 4:40 बजे परिचालन बहाल हो सका। शुरुआती जांच में सामने आया है कि असामाजिक तत्वों द्वारा गार्ड राड ढीला किए जाने की आशंका सामने आई है।



दानापुर रेल मंडल अंतर्गत बिहार के चौसा और उत्तर प्रदेश के गहमर स्टेशन के बीच स्थित बारे कलां हाल्ट (गाजीपुर) के पास यह हादसा दोपहर करीब तीन बजे हुआ।