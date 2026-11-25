संवाद सहयोगी, नावानगर (बक्सर)। बेटी की शादी के लिए तिलक समारोह की तैयारियों में जुटे कड़सर निवासी मदन साह की मंगलवार की शाम हुए सड़क हादसे में मौत हो गई।

मंगलवार को ही तिलक लेकर वर पक्ष के घर जाना था। इसके लिए घर में तैयारियां लगभग पूरी हो गई थीं। वह स्वयं निकटवर्ती बाजार रोहतास जिले के मलियाबाग से फल और मिठाई खरीदकर ई रिक्शा पकड़कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरा-मोहनिया एनएच-319 पर गांव के समीप पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक अज्ञात ट्रक ने ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी।

रास्ते में ही मदन साह ने दम तोड़ दिया हादसे में मदन साह और ई-रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर जुटे ग्रामीणों और स्वजन ने दोनों को इलाज के लिए आरा पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया।