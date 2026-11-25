संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। शराब तस्करी के लिए तस्कर किस तरह नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं इसकी बानगी कोरान सराय-मठिला मार्ग पर देखने को मिली।

पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए तस्करों ने ट्रक के भीतर ही विशेष तरीके से तहखाना बना रखा था। बाहर से ट्रक पूरी तरह खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर शराब की बड़ी खेप छिपाकर ले जाई जा रही थी।

हालांकि तस्करों की यह चाल पुलिस की सतर्कता के आगे काम नहीं आई। कोरान सराय पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए ट्रक से 859.650 लीटर विदेशी शराब बरामद की और चालक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चालक की पहचान कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र के बड़का ढकाईच गांव निवासी जितेंद्र पासवान, पिता स्व. हरिनारायण पासवान के रूप में हुई है। गुप्त सूचना पर पुलिस की कार्रवाई जानकारी के अनुसार, पुलिस को ट्रक से शराब की खेप ले जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस टीम ने कोरान सराय-मठिला मार्ग पर वाहन जांच शुरू कर दी। इसी दौरान संदिग्ध ट्रक को रोककर तलाशी ली गई।

बाहर से खाली दिख रहे ट्रक में शुरुआत में शराब होने का अंदेशा नहीं हुआ, लेकिन चालक की घबराहट और संदिग्ध गतिविधियों ने पुलिस का संदेह बढ़ा दिया। इसके बाद जब ट्रक की बारीकी से जांच की गई तो अंदर बना गुप्त तहखाना सामने आया और उसे खोलते ही शराब की पेटियां बरामद हुईं।