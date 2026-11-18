जागरण संवाददाता, बक्सर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली जिले में आयोजित एक कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चौसा स्थित 1,320 मेगावाट (660-660 मेगावाट की दो यूनिट) क्षमता वाले बक्सर ताप बिजली घर की दूसरी इकाई का औपचारिक उद्घाटन करेंगे।

इस इकाई से बीते सितंबर में व्यावसायिक बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। पहली इकाई ने नवंबर 2025 में परिचालन शुरू किया था। इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 22 अगस्त 2025 को बोधगया में एक कार्यक्रम के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। दिलचस्प बात यह है कि इस परियोजना से जुड़ी कंपनी का इतिहास आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम शहर से शुरू होता है। आंध्र प्रदेश के नाम पर पड़ी थी कंपनी की नींव दरअसल सात मई 2007 को बिहार से करीब डेढ़ हजार किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले स्थित बंदरगाह शहर मछलीपट्टनम के पास एक ताप बिजली घर की योजना बनी।

तब बुनियादी ढांचा और वित्तपोषण कंपनी IL&FS की ऊर्जा इकाई ने बंगाल की खाड़ी के तट पर आयातित कोयला आधारित बिजली घर लगाने के लिए मछलीपट्टनम पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण कराया था। भूमि अधिग्रहण के स्थानीय विरोध, तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की सख्त पर्यावरणीय शर्तों और बिजली खरीद समझौते (पीपीए) की अड़चनों के कारण वहां परियोजना नहीं लग सकी और यह कंपनी एक निष्क्रिय स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) बनकर रह गई। बक्सर बिजली कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हुआ था नाम इसके कुछ अंतराल पर बिहार में बिजली संकट दूर करने के लिए तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) ने चौसा में थर्मल पावर प्लांट लगाने की योजना बनाकर आइएलएंडएफएस को सलाहकार व साझेदार नियुक्त किया।