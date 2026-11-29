शुभ नारायण पाठक, बक्सर। कहीं माता अहिल्या के मंदिर में जलते श्रद्धा के दीप, कहीं आंचल पर हुड़ुका की थाप पर थिरकते नर्तक और कहीं पुआ-पकवान की सोंधी खुशबू।

आस्था, परंपरा और लोकजीवन का ऐसा अनूठा संगम रविवार को पंचकोसी परिक्रमा के पहले पड़ाव अहिरौली में दिखाई दिया।

पांच दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का शुभारंभ होते ही सिद्धाश्रम बक्सरधाम की धरती श्रद्धालुओं से गुलजार हो उठी। गांवों की पगडंडियों से लेकर मंदिर परिसर तक हर ओर रामनाम की गूंज और मेले का उल्लास नजर आया।

किसी के लिए यह भगवान श्रीराम की स्मृतियों से जुड़ने का अवसर था, तो किसी के लिए पीढ़ियों से चली आ रही पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प। बुजुर्गों के साथ बच्चे, महिलाएं और युवाओं की टोलियां भी इस यात्रा में शामिल हुईं।

पंचकोसी परिक्रमा के पहले दिन तड़के संत-महात्माओं का जत्था रामरेखा घाट पहुंचा। गंगा स्नान और विधिवत पूजन के बाद बसांव पीठाधीश्वर अच्युत प्रपन्नाचार्य जी महाराज के सान्निध्य में पंचकोसी यात्रा समिति के लोग, संतजन और श्रद्धालुओं का जत्था अहिरौली के लिए रवाना हुआ।

यहां माता अहिल्या मंदिर में पूजा-अर्चना कर दीप जलाए गए। मान्यता है कि त्रेतायुग में विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम पहुंचे भगवान श्रीराम ने अपने चरण स्पर्श से गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था। इसी स्मृति में श्रद्धालु पहले पड़ाव पर पहुंचकर माता अहिल्या की पूजा करते हैं। मंदिर में दर्शन के लिए सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बक्सर के विभिन्न इलाकों के अलावा भोजपुर, रोहतास, कैमूर और उत्तर प्रदेश के बलिया व गाजीपुर के सीमावर्ती गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आंचल पर हुड़ुका नाच, मन्नतों के साथ जुड़ी परंपरा अहिरौली की पंचकोसी यात्रा की सबसे विशिष्ट परंपराओं में शामिल आंचल पर हुड़ुका नाच के प्रति महिलाओं में विशेष उत्साह दिखा। महिलाएं अपनी साड़ी का आंचल जमीन पर बिछाकर उस पर नर्तकों से हुड़ुका की थाप पर नृत्य कराती दिखीं।

बलिया जिले के नरही से आईं कंचन देवी ने बताया कि इस परंपरा के निर्वहन से संतानहीन महिलाओं को संतान सुख मिलता है और संतान की दीर्घायु की कामना पूरी होती है। दिनारा क्षेत्र की आशा देवी ने बताया कि उनके परिवारों में पीढ़ियों से इस परंपरा का निर्वहन होता आ रहा है।

उनके अनुसार, परिवार की बुजुर्ग महिलाएं भी हर साल पंचकोसी यात्रा में आकर यह अनुष्ठान करती थीं। ग्रामीण इलाकों से आई महिलाओं के साथ आधुनिक परिवेश की युवतियां भी इस परंपरा में शामिल हुईं। पुरुषों ने भी महिलाओं का साथ दिया।