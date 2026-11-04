बक्सर में दादी की पेंशन हड़पने के लिए रची 22 हजार की छिनैती की झूठी कहानी, पोता गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, बक्सर। नगर थाना क्षेत्र के सिविल लाइन स्थित अस्पताल रोड में मंगलवार शाम बाइक सवार अपराधियों द्वारा 22 हजार रुपये छीने जाने की सूचना फर्जी निकली। दादी के पेंशन के रुपये हड़पने के लालच में झूठी कहानी गढ़ने वाले कथित पीड़ित युवक को पुलिस ने प्राथमिकी कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के अनुसार, मंगलवार शाम सिविल लाइन निवासी स्व. गौरी लाल के पुत्र मनीष कुमार श्रीवास्तव ने पुलिस को सूचना दी कि बैंक से 22 हजार रुपये निकालकर लौटते समय बाइक सवार दो अपराधियों ने उससे रकम छीन ली।

सरेशाम छिनैती की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई। पुलिस टीमें मौके पर पहुंचीं, युवक से पूछताछ की और उसके बताए हुलिए के आधार पर गश्ती गाड़ियां अपराधियों की तलाश में दौड़ पड़ीं। छिनैती की मनगढ़ंत कहानी रची घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने पर छिनैती का मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ। इसके बाद जब पुलिस ने कथित पीड़ित मनीष कुमार से सख्ती से पूछताछ की, तो सच्चाई सामने आ गई।