बक्सर स्टेशन पर आनंद विहार-पटना सुविधा एक्सप्रेस के इंजन का ब्रेक जाम, डेढ़ घंटे तक फंसी रही ट्रेन

जागरण संवाददाता, बक्सर। शनिवार की शाम बक्सर स्टेशन पर पहुंचते ही 13252 आनंद बिहार पटना सुविधा एक्सप्रेस के इंजन का अचानक ब्रेक जाम हो गया।

करीब डेढ घंटे से खड़ी ट्रेन को इंजन से काटकर दूसरा इंजन प्लेटफार्म नंबर तीन पर ले गया तब यहां से रवाना करने की तैयारी की जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम 4.25 बजे के करीब बक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर ट्रेन के पहुंचते ही इंजन का ब्रेक जाम होकर फंस गया।

इस दौरान चालक द्वारा भरपूर प्रयासों के बावजूद जब ब्रेक नहीं छूटा तब कंट्रोल को इसकी सूचना दी गई। इस बीच दानापुर कंट्रोल से दूसरा इंजन बक्सर पहुंचने के बाद ट्रेन के इंजन को काटकर प्लेटफार्म नंबर एक पर ही छोड़ दिया गया और दूसरा इंजन पूरी ट्रेन को खींचकर प्लेटफार्म नंबर तीन पर ले गया।