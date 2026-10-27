बिहार-टाटानगर रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें: रोलिंग ब्लॉक के कारण बक्सर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें प्रभावित

जासं, जमशेदपुर। बिहार से टाटानगर आने-जाने वाले रेल यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ाने वाली खबर है। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में चल रहे अधोसंरचना विकास और संरक्षा कार्यों (रोलिंग ब्लॉक) के कारण ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है।

इसका सबसे सीधा प्रभाव बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस पर पड़ा है।

रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 18184 (बक्सर-टाटानगर एक्सप्रेस) 27, 29 और 31 अक्टूबर को आद्रा रेल मंडल में 45 से 60 मिनट तक नियंत्रित यानी रास्ते में रोककर चलाई जाएगी।

इस वजह से बक्सर, आरा, पटना और किऊल के रास्ते टाटानगर पहुंचने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा में लगभग एक घंटे की अतिरिक्त देरी का सामना करना पड़ेगा।

शॉर्ट टर्मिनेटेड रहेंगी और री-शेड्यूल होंगी ये ट्रेनें

रोलिंग ब्लॉक के चलते अन्य ट्रेनों के समय और रूट में भी बदलाव किया गया है:

मेमू ट्रेन का आंशिक रद होना: ट्रेन संख्या 68056/68060 (टाटानगर-आसनसोल-बड़ाभूम) मेमू 27, 29 और 31 अक्टूबर को टाटानगर से केवल आद्रा तक ही संचालित होगी। आद्रा और आसनसोल के बीच इस ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा।

हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस: ट्रेन संख्या 18036 (हटिया-खड़गपुर एक्सप्रेस) को 31 अक्टूबर तक हटिया से 120 मिनट की देरी से (री-शेड्यूल) चलाया जाएगा।

खड़गपुर-हटिया एक्सप्रेस: ट्रेन संख्या 18035 (खड़गपुर-हटिया एक्सप्रेस) को 29 अक्टूबर को खड़गपुर से 60 मिनट री-शेड्यूल किया गया है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले संशोधित समय सारणी जरूर जांच लें, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।