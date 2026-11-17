संवाद सहयोगी, नावानगर (बक्सर)। सोनवर्षा थाना क्षेत्र के मणियां गांव में सोमवार की सुबह पारिवारिक विवाद में बड़े भाई चंदन शर्मा ने अपने 33 वर्षीय छोटे भाई अमित शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी।

कहासुनी के दौरान चंदन ने देसी कट्टा निकालकर अमित के जबड़े के नीचे गोली मार दी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है।

जबड़े के नीचे सटाकर मारी गोली

जानकारी के अनुसार, मणियां गांव निवासी कन्हैया शर्मा के बड़े पुत्र चंदन शर्मा और छोटे पुत्र अमित शर्मा के बीच सोमवार की सुबह किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। दोनों भाइयों के बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। इसी बीच आक्रोशित होकर बड़े भाई चंदन ने देसी कट्टा निकाल लिया और अमित के जबड़े के नीचे सटाकर गोली दाग दी।