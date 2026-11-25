संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। शहर की गलियों और सड़कों को रोशन करने के लिए नगर परिषद की ओर से लगाई गई स्ट्रीट लाइटों के लगातार खराब होने की शिकायत पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखाई है।

पिछले वर्ष डबल ईएसएल कंपनी की ओर से शहर में लाइटें लगाई गई थीं। इनमें आधे से अधिक लाइटें खराब हो चुकी हैं। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नगर परिषद ने संबंधित एजेंसी को नोटिस जारी किया है। इसके बाद एजेंसी की ओर से खराब लाइटों की मरम्मत शुरू कराई गई है।

अब तक करीब 200 लाइटों की मरम्मत बताया जा रहा है कि अब तक करीब 200 लाइटों की मरम्मत की जा चुकी है। मरम्मत कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय स्तर पर शिकायत मिल रही है कि कई लाइटें मरम्मत के महज कुछ घंटे बाद ही दोबारा खराब हो जा रही हैं। इससे नगर परिषद की कार्यप्रणाली के साथ एजेंसी की मरम्मत व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

नगर प्रबंधक स्तुति सिन्हा ने भी इस स्थिति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि एजेंसी की ओर से मरम्मत के दौरान घटिया सामान लगाए जाने के कारण कुछ ही घंटों में लाइटें फिर खराब होने की शिकायत कार्यालय को मिल रही है। बुधवार को उन्होंने एजेंसी के कर्मियों के साथ इस मामले में गंभीरता से बातचीत की और व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए।