'जीविका दीदियों ने खड़ा किया 1.36 हजार करोड़ का बाजार', बक्सर में बोले CM सम्राट चौधरी

जागरण संवाददाता, बक्सर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को बक्सर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले वामन द्वादशी के पावन मौके पर स्थानीय वामन मंदिर जाकर पूजा-अर्चना की। इसके बाद वह सदर प्रखंड की चुरामनपुर पंचायत में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन परिसर में पहुंचे।

यहां उन्होंने जीविका भवन के निरीक्षण के साथ ही दीदियों के साथ संवाद के कार्यक्रम ''कहानी बदलाव की, बदलाव के साक्षी'' की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि आज जीविका दीदियों ने मिलकर अपने दम पर 1.36 हजार करोड़ रुपये का बाजार खड़ा किया है।

सीएम ने कहा कि सरकार चाहती है कि जीविका दीदियों की आमदनी और बढ़े। करोड़ों बहनें आज काम कर रही हैं। सरकार चाहती है कि दीदियों के सुझाव से इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोजन का लक्ष्य भी यही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई लाभुकों को अलग-अलग योजनाओं के चेक सौंपे। जीविका समूह को भी 90 करोड़ 38 लाख नौ हजार रुपये का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि नौकरी के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े और रोजगार का हर अवसर राज्य में ही उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि जीविका को और आगे बढ़ाने पर सरकार का ध्यान है और इसके लिए जीविका दीदियों के सुझाव लिए जाएंगे।