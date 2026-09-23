बिहार के सीएम का बक्सर दौरे का बलिया तक असर, भारी वाहनों पर रोक से फेफना-नरही और रसड़ा में सात किमी लंबा जाम

जागरण संवाददाता, फेफना (बलिया)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बक्सर जिले में दौरे को लेकर यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए बक्सर की ओर जाने वाले भारी और मालवाहक वाहनों के परिचालन पर रोक का असर बलिया के मार्गों पर भी दिखाई दिया। बुधवार को फेफना, चितबड़ागांव, नरही और रसड़ा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे भारी वाहनों की लंबी कतार करीब सात किमी दूर तक लगने से कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी रही।



प्रशासन के निर्देश के अनुसार फेफना, चितबड़ागांव, नरही और रसड़ा थाना क्षेत्रों से बक्सर की ओर जाने वाले भारी एवं मालवाहक वाहनों सहित यातायात बाधित करने वाले अन्य वाहनों का परिचालन 22 सितंबर की मध्यरात्रि से 23 सितंबर की रात आठ बजे तक प्रतिबंधित रखा गया था।