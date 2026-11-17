संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। लोक आस्था और पवित्रता का महापर्व छठ संपन्न होते ही अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न घाटों की सूरत बिगड़ने लगी है। जिस घाट को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाने के लिए युवाओं ने दिन-रात मेहनत की थी, वहीं अब कचरे का अंबार लगा है।

थर्मोकोल की थालियां, प्लास्टिक के गिलास, प्लेट और पूजा सामग्री के अवशेष घाटों पर बिखरे पड़े हैं। आस्था के इस महापर्व के बाद घाटों की बदहाल स्थिति स्वच्छता के प्रति सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर रही है।

पर्व से पहले चमके घाट, बाद में पसरी गंदगी डुमरांव शहर के छठिया पोखरा, नया तालाब, रानी तालाब के अलावा कोरान सराय, ठोरी पांडेयपुर, मुरार, चौगाईं, अरैला, अरियांव, लाखनडिहरा, नंदन, आमसारी, बैदा, नया भोजपुर, पुराना भोजपुर, फफदर, नचाप और ओझावरांव सहित विभिन्न गांवों के घाटों पर युवाओं ने श्रमदान कर सफाई अभियान चलाया था।