बक्सर के किसानों के लिए खुशखबरी: चौसा पंप नहर प्रणाली का होगा कायाकल्प, गांवों की नहरों का खुलेगा रास्ता

जागरण संवाददाता, बक्सर। चौसा पंप नहर प्रणाली से जुड़ी विभिन्न वितरणियों, उपवितरणियों, माइनरों और अन्य जल निकासी संरचनाओं के जीर्णोद्धार की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

जल संसाधन विभाग के गंगा पंप नहर प्रमंडल, चौसा की ओर से इसके लिए आठ करोड़ 34 लाख 35 हजार रुपये की अल्पकालीन निविदा प्रक्रिया शुरू की है।

योजना के तहत नहरों की मरम्मत के साथ क्षतिग्रस्त पुलिया और कलवर्ट का जीर्णोद्धार तथा गंगा पंप नहर प्रमंडल की आवासीय कॉलोनी की क्षतिग्रस्त चारदीवारी की मरम्मत भी कराई जाएगी। कार्य पूरा करने की समयसीमा 15 मार्च 2027 निर्धारित की गई है।