संवाद सहयोगी, चौसा/राजपुर (बक्सर)। चौसा-मोहनिया मार्ग पर सोनपा के समीप गुरुवार की देर शाम हुए भीषण सड़क हादसे की वजह कार की तेज रफ्तार बताई जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शी अभिनंदन कुमार के अनुसार, कार की गति काफी तेज थी। इसी दौरान हनुमान राय के डेरा के समीप कार ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक को टक्कर मारने के बाद कार सड़क पर करीब 20 फीट ऊपर उछलकर दूसरी ओर चाट में पलट गई। हादसे में चार लोगों की जान चली गई, जबकि चार अन्य जख्मी हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। पल भर में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।

शादी समारोह में होने जा रहे थे शामिल बताया जाता है कि हुंडई आई-20 कार पर सवार पांच लोग उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के भतौरा गांव से रामगढ़ थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा गांव में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।