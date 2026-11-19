बक्सर के चौसा-रामगढ़ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, दो स्कॉर्पियो की टक्कर में छह की मौत; तीन गंभीर
बक्सर के चौसा-रामगढ़ मार्ग पर सोनपा हनुमान राय के डेरा के पास दो स्कॉर्पियो की भीषण टक्कर हो गई। इस ...और पढ़ें
HighLights
चौसा-रामगढ़ मार्ग पर दो स्कॉर्पियो की टक्कर हुई।
हादसे में छह लोगों की दुखद मौत हो गई।
तीन लोग गंभीर घायल, बारात में शामिल होने जा रहे थे।
जागरण संवाददाता, बक्सर। चौसा-रामगढ़ मार्ग पर सोनपा हनुमान राय के डेरा के पास गुरुवार की शाम दो स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में छह लोगों की मौत होने के साथ ही तीन लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की सूचना है।
बारात में शामिल होने जा रहे थे सवार
सूचना के अनुसार, दोनों स्कॉर्पियो पर सवार लोग किसी बारात में शामिल होने जा रहे थे। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।
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