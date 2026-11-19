जागरण संवाददाता, बक्सर। चौसा-रामगढ़ मार्ग पर सोनपा हनुमान राय के डेरा के पास गुरुवार की शाम दो स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण हादसे में छह लोगों की मौत होने के साथ ही तीन लोगों के गंभीर रूप से जख्मी होने की सूचना है।

बारात में शामिल होने जा रहे थे सवार सूचना के अनुसार, दोनों स्कॉर्पियो पर सवार लोग किसी बारात में शामिल होने जा रहे थे। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है।