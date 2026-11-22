जागरण संवाददाता, बक्सर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते शनिवार को बक्सर ताप बिजली घर की दूसरी इकाई राष्ट्र को समर्पित की।

चौसा स्थित 1,320 मेगावाट के बक्सर ताप बिजली घर से उत्पादन शुरू होने के बाद एसजेवीएन लिमिटेड की कमाई में बड़ा इजाफा हुआ है।

कंपनी का तिमाही राजस्व अक्टूबर-दिसंबर 2025 के 1,081.97 करोड़ रुपये से बढ़कर जुलाई-सितंबर 2026 में 2,244.32 करोड़ रुपये हो गया। यानी इसमें 107 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इसमें बक्सर बिजली घर सहित सहायक इकाइयों का योगदान 235.84 करोड़ से बढ़कर 827.33 करोड़ रुपये पहुंच गया। यह कंपनी के कुल राजस्व का करीब 37 प्रतिशत है।

इस बिजली घर का संचालन एसजेवीएन थर्मल पावर लिमिटेड (एसटीपीएल) करती है, तो सतलज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) की सहायक कंपनी है।

अगले कुछ महीनों में इसका विलय एसटीपीएल का विलय एसजेवीएन में ही करने की तैयारी है। एसजेवीएन के बोर्ड ने इसकी मंजूरी पहले ही दे दी है। इससे कंपनी के प्रशासनिक खर्चे कम होंगे।

उत्पादन क्षमता बढ़ी

बक्सर बिजली घर की पहली इकाई नवंबर 2025 और दूसरी इकाई सितंबर 2026 में चालू हुई थी। दोनों इकाइयों से कंपनी की उत्पादन क्षमता में 1,320 मेगावाट की वृद्धि हुई।

बिजली घर से पहले एसजेवीएन की कुल स्थापित क्षमता करीब 2,500 मेगावाट थी। इस तरह चौसा परियोजना ने कंपनी की क्षमता में आधे से अधिक का इजाफा किया है।

एसजेवीएन मुख्य रूप से जल विद्युत उत्पादन करती रही है। चौसा उसकी पहली ताप विद्युत परियोजना है। इससे कंपनी को जल विद्युत के साथ सालभर कोयला आधारित बिजली उत्पादन का भी आधार मिला है।

बिजली नियामक आयोग के आदेश के बाद नवंबर 2025 से बिजली उत्पादन के बकाये के रूप में कंपनी को 40.42 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय भी हुई।

राजस्व में वृद्धि, मुनाफे में उल्टा असर

राजस्व में इस बढ़ोतरी का पूरा लाभ अभी शुद्ध मुनाफे में नहीं दिख रहा है। जुलाई-सितंबर 2026 में मूल कंपनी का शुद्ध लाभ 736.73 करोड़ रुपये था, जबकि सहायक इकाइयों के खर्च जोड़ने के बाद संयुक्त शुद्ध लाभ 657.72 करोड़ रुपये रहा। यानी करीब 79 करोड़ रुपये का अंतर रहा।

इसकी वजह नई परियोजना के कर्ज पर ब्याज, मशीनों का मूल्यह्रास और अन्य परिचालन खर्च हैं। निर्माण के दौरान परियोजना की लागत में जुड़ने वाला ब्याज व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद कंपनी के लाभ-हानि खाते में दर्ज होने लगा है।