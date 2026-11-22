डिजिटल डेस्क, जहानाबाद। Buxar Bhagalpur Greenfield Expressway: बिहार में सड़क नेटवर्क का विस्तार अब जहानाबाद की तस्वीर बदलने की तैयारी में है। जिले से होकर पहले ही आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे गुजर रहा है, अब बक्सर-भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे भी इस इलाके की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने वाला है। करीब 336 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे छह लेन का होगा और बिहार के 13 जिलों को जोड़ेगा।

इसमें जहानाबाद के साथ अरवल और नालंदा भी शामिल हैं। दो बड़े एक्सप्रेस-वे से जुड़ने का फायदा जिले के आवागमन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को मिल सकता है। आने वाले समय में जहानाबाद की पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार और कृषि तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह बेहतर सड़क संपर्क वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र भी बन सकता है।

दो एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा जहानाबाद, बढ़ेगी इलाके की अहमियत जहानाबाद के लिए सड़क कनेक्टिविटी के लिहाज से आने वाले वर्ष महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बक्सर-भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे जिले को राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों से बेहतर संपर्क देगा। वहीं, आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे पहले से जिले के कई प्रखंडों को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है। इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने पर जिले के लोगों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा मिलने की उम्मीद है। साथ ही आसपास के जिलों से व्यापारिक संपर्क भी मजबूत हो सकता है।

336 किलोमीटर लंबा होगा बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित बक्सर-भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई करीब 336 किलोमीटर होगी। यह छह लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस-वे होगा। इसकी खासियत यह होगी कि यह बिहार के 13 जिलों को एक बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ेगा।

पश्चिमी बिहार से पूर्वी बिहार तक आवागमन को सुगम बनाने के उद्देश्य से इस परियोजना को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहानाबाद के लिए भी यह सड़क बेहतर क्षेत्रीय संपर्क का रास्ता खोल सकती है। इन 13 जिलों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेस-वे बक्सर-भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बिहार के जिन 13 जिलों से होकर प्रस्तावित है, उनमें बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका और भागलपुर शामिल हैं। इस परियोजना से पश्चिमी बिहार के जिलों का संपर्क पूर्वी बिहार से बेहतर होगा। जहानाबाद, अरवल और नालंदा जैसे जिलों के लिए भी यह क्षेत्रीय विकास की नई संभावनाएं पैदा कर सकता है। कारोबार, रोजगार और जमीन की कीमतों पर पड़ सकता है असर किसी भी बड़े एक्सप्रेस-वे का फायदा केवल यात्रा तक सीमित नहीं रहता। बेहतर सड़क संपर्क से आसपास के क्षेत्रों में बाजार, परिवहन, गोदाम, छोटे उद्योग और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ती हैं।

जहानाबाद और आसपास के इलाकों के कारोबारियों को बड़े बाजारों तक पहुंचने में सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। हालांकि, इन संभावनाओं का वास्तविक लाभ परियोजना के निर्माण और उसके चालू होने के बाद ही स्पष्ट होगा।

आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे भी जहानाबाद के लिए अहम बक्सर-भागलपुर परियोजना से पहले आमस-दरभंगा एक्सप्रेस-वे भी जहानाबाद के लिए महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है। यह एक्सप्रेस-वे जिले के काको, घोसी, मखदुमपुर और मोदनगंज प्रखंडों से होकर गुजर रहा है। इससे इन क्षेत्रों के कई गांवों को बेहतर सड़क संपर्क मिलने की उम्मीद है। परियोजना के पूरा होने पर गया से दरभंगा तक यात्रा करना अधिक सुविधाजनक हो सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

पश्चिमांचल से पूर्वी बिहार तक बनेगा बेहतर संपर्क बक्सर-भागलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की एक बड़ी विशेषता इसका दूसरे बड़े सड़क नेटवर्क से जुड़ाव भी है। प्रस्तावित योजना के अनुसार, पूर्वी हिस्से में यह रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे और पश्चिमी हिस्से में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से संपर्क स्थापित करेगा। इससे बिहार के बाहर भी सड़क मार्ग से आवागमन की संभावनाएं बेहतर होंगी। जहानाबाद जैसे जिलों को इस बड़े नेटवर्क से जुड़ने का लाभ मिल सकता है।

जहानाबाद के विकास को मिल सकती है नई रफ्तार दो बड़े एक्सप्रेस-वे से जुड़ने की संभावना जहानाबाद के लिए विकास का नया रास्ता खोल सकती है। बेहतर सड़क संपर्क से लोगों का सफर आसान होने के साथ कृषि उत्पादों की ढुलाई, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।