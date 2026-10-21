बिहार के इस जिले के पुरुषों में तेजी से बढ़ा ब्लड शुगर का खतरा, महिलाओं के आंकड़ों में आई गिरावट

राजेश तिवारी, बक्सर। जिले में पुरुषों के बीच ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा बढ़ा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6) के आंकड़ों के अनुसार, जिले में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 15 प्रतिशत पुरुषों का ब्लड शुगर लेवल 140 एमजी/डीएल से अधिक पाया गया या वे इसे नियंत्रित करने के लिए दवा लेते पाए गए।

एनएफएचएस-5 में यह आंकड़ा 11.5 प्रतिशत था। इस तरह पांच साल के अंतराल में इसमें 3.5 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वे के आंकड़ों का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ब्लड शुगर का स्तर 160 एमजी/डीएल से अधिक वाले पुरुषों का अनुपात भी बढ़ा है।

इसके विपरीत, महिलाओं में यह आंकड़ा पिछले सर्वे के 12.9 प्रतिशत से घटकर 12.4 प्रतिशत रह गया। इस तरह महिलाओं में 0.5 प्रतिशत अंक की मामूली गिरावट दर्ज की गई है। एनएफएचएस-6 में ऐसे पुरुषों का प्रतिशत 7.8 दर्ज किया गया, जबकि एनएफएचएस-5 में यह 4.5 प्रतिशत था। यानी इस श्रेणी में 3.3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, 141 से 160 एमजी/डीएल के बीच ब्लड शुगर लेवल वाले पुरुषों का आंकड़ा 6.7 प्रतिशत रहा, जो पिछले सर्वे में 6.6 प्रतिशत था। आंकड़े बताते हैं कि जिले में केवल ब्लड शुगर के सामान्य रूप से बढ़े स्तर ही नहीं, बल्कि 160 एमजी/डीएल से अधिक वाले स्तर की श्रेणी में भी वृद्धि हुई है।