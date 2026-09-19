सावधान! बिना डायबिटीज के भी किडनी खराब कर सकता है मोटापा, AIIMS दिल्ली की स्टडी में आया सामने

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। डायबिटीज नहीं है तो भी मोटापे को किडनी के लिए पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता। शरीर में अतिरिक्त चर्बी बढ़ने के साथ किडनी के आसपास जमा चर्बी भी बढ़ सकती है और इससे किडनी की कार्यप्रणाली प्रभावित होने का खतरा रहता है।

शुरुआत में इसका असर सामान्य किडनी जांच में स्पष्ट पता नहीं चलता। ICMR से फंडेड परियोजना से जुड़े एम्स के शोध में मोटापे, मेटाबॉलिक स्वास्थ्य और किडनी के आसपास जमा चर्बी के बीच संबंध सामने आया है। एम्स के मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डाॅ. अमनदीप सिंह के नेतृत्व में हुए शोध में 160 वयस्कों को शामिल किया गया। अध्ययन में मोटापे की अलग-अलग स्थिति वाले लोगों में किडनी के आसपास जमा रेनल साइनस फैट और किडनी से जुड़े बायोमार्कर का आकलन किया गया।

मेटाबॉलिक रूप से अस्वस्थ मोटे लोगों में 77 प्रतिशत में अधिक रेनल साइनस फैट पाया गया, जबकि मेटाबॉलिक रूप से स्वस्थ मोटे लोगों में यह 55 प्रतिशत था। सिर्फ वजन से नहीं समझ आएगा किडनी पर असर डाॅ. अमनदीप सिंह के अनुसार, दो लोगों का BMI समान होने के बावजूद उनके शरीर में चर्बी के जमा होने का स्थान अलग हो सकता है। कुछ लोगों में किडनी के आसपास अधिक चर्बी जमा हो सकती है।