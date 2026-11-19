संवाद सहयोगी, डुमरांव (बक्सर)। बिहार में शिक्षक भर्ती के चौथे चरण टीआरई-4 की परीक्षा तिथि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के नए अध्यक्ष के पदभार संभालने के बाद निर्धारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। परीक्षा तिथि तय करना आयोग के अधिकार क्षेत्र में है।

यह जानकारी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने गुरुवार को स्थानीय शहर के लालगंज कड़वी स्थित जगदीश आई हास्पिटल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के दौरान दी। उल्लेखनीय है कि टीआरई-4 के तहत 33,320 शिक्षक पदों पर नियुक्ति प्रस्तावित है। ऐसे में अभ्यर्थियों को परीक्षा की आधिकारिक तिथि घोषित होने का इंतजार है। 10 हजार से अधिक मरीजों का निशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल शिक्षा मंत्री ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए। साथ ही निशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद शिविर के माध्यम से गरीब मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।