टाटानगर से बक्सर जाना होगा आसान, चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, आरा जंक्शन पर भी ठहराव

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से टाटानगर से बक्सर के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। यह ट्रेन झारखंड और बिहार के कई प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। इसके आरा जंक्शन होकर गुजरने से भोजपुर जिले के यात्रियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

त्योहारी मौसम में बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटते हैं। इस दौरान नियमित ट्रेनों में सीटों की मांग बढ़ जाती है और कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पूजा स्पेशल ट्रेन यात्रियों के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करा सकती है।

बोकारो से पटना तक कई स्टेशनों को जोड़ेगी ट्रेन प्रस्तावित पूजा स्पेशल ट्रेन टाटानगर से चलकर बोकारो, गोमोह और कोडरमा जैसे प्रमुख स्टेशनों से गुजरेगी। इसके बाद ट्रेन राजगीर और पटना होते हुए आरा जंक्शन के रास्ते बक्सर पहुंचेगी। इस रूट से झारखंड और बिहार के बीच रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की संभावना है।