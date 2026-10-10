टाटानगर से बक्सर जाना होगा आसान, चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, आरा जंक्शन पर भी ठहराव
त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे टाटानगर से बक्सर के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन ...और पढ़ें
HighLights
टाटानगर-बक्सर के बीच चलेगी साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन।
त्योहारों में यात्रियों की भीड़ कम करने में सहायक होगी।
आरा जंक्शन पर ठहराव से भोजपुर यात्रियों को लाभ।
जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से टाटानगर से बक्सर के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। यह ट्रेन झारखंड और बिहार के कई प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। इसके आरा जंक्शन होकर गुजरने से भोजपुर जिले के यात्रियों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।
त्योहारी मौसम में बड़ी संख्या में लोग अपने घर लौटते हैं। इस दौरान नियमित ट्रेनों में सीटों की मांग बढ़ जाती है और कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पूजा स्पेशल ट्रेन यात्रियों के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करा सकती है।
बोकारो से पटना तक कई स्टेशनों को जोड़ेगी ट्रेन
प्रस्तावित पूजा स्पेशल ट्रेन टाटानगर से चलकर बोकारो, गोमोह और कोडरमा जैसे प्रमुख स्टेशनों से गुजरेगी। इसके बाद ट्रेन राजगीर और पटना होते हुए आरा जंक्शन के रास्ते बक्सर पहुंचेगी। इस रूट से झारखंड और बिहार के बीच रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिलने की संभावना है।
त्योहारी सीजन में यात्रियों को मिलेगी राहत
टाटानगर और आसपास के क्षेत्रों से बिहार आने वाले यात्रियों को इस ट्रेन से खास फायदा हो सकता है। वहीं, आरा और बक्सर सहित आसपास के इलाकों के यात्रियों को भी झारखंड की ओर यात्रा करने के लिए अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है।
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