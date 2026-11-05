दीपावली-छठ पर आरा के 'झरुआ' मिठाई की भारी मांग, एक हफ्ते में बिक जाता है 80 क्विंटल; लालू यादव भी रहे मुरीद

दिलीप ओझा, शाहपुर (आरा)। बदलते दौर में मिठाइयों की भले ही कई नई किस्में बाजार में आ गई हों। लेकिन शाहपुर की पारंपरिक झरुआ मिठाई का स्वाद आज भी दीपावली में लोगों के सिर चढ़कर बोलता है।

दीपावली से लेकर छठ पूजा तक इस देसी मिठाई की मांग इतनी होती है कि महज एक सप्ताह के दौरान करीब 70 से 80 क्विंटल तक इसकी खपत पहुंच जाती है।फिलहाल बाजार में इसकी कीमत 120 से 130 रुपये प्रति किलोग्राम है।

दीपावली के दिन भी खरीदारी में तेजी धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पर्व को लेकर झरुआ बनाने वाले कारीगरों और कारोबारियों को पूरे साल इंतजार रहता है। त्योहार नजदीक आते ही इसके निर्माण का काम तेज हो जाती है। मांग को पूरा करने के लिए कारीगर दिन-रात जुटे रहते हैं।

गोवर्धन पूजा और भैया दूज के अवसर पर ही करीब 30 से 40 क्विंटल झरुआ की बिक्री हो जाती है। वहीं दीपावली के दिन भी खरीदारी में तेजी रहती है। इसकी मांग का सिलसिला छठ पूजा तक जारी रहता है।

देसी गुड़ और चने के बेसन से तैयार होती है खास मिठाई शाहपुर की झरुआ मिठाई की खासियत इसकी पारंपरिक स्वाद और बनाने का देसी तरीका है। चने के बेसन से तैयार छोटी-छोटी बूंदियों को शुद्ध घी या डालडा में छानने के बाद देसी गुड़ के पाग में मिलाया जाती है। इसी प्रक्रिया से तैयार होती है शाहपुर की प्रसिद्ध झरुआ मिठाई।

गुड़ की प्राकृतिक मिठास और बेसन का स्वाद इसे दूसरी मिठाइयों से अलग पहचान देता है। यही वजह है कि लोग इसे पूजा-पाठ के लिए भी विशेष रूप से पसंद करते हैं। तीन सौ वर्षों से कायम है स्वाद की परंपरा, आधा दर्जन परिवारों के हाथों में विरासत शाहपुर में झरुआ बनाने की परंपरा करीब तीन सौ वर्षों से अधिक पुरानी बताई जाती है। स्थानीय कारोबारी अनील साह के अनुसार, वर्तमान में आधा दर्जन परिवार इस पारंपरिक मिठाई के निर्माण से जुड़े हैं।